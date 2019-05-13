Аксенов: закон о хостелах не окажет негативного влияния на экономику Крыма

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Закон, запрещающий размещать хостелы в жилых помещениях, не будет негативно влиять на экономические показатели Крыма. Такое мнение выразил глава республики Сергей Аксенов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Специфика крымских курортов и количественное соотношение гостиниц и хостелов таковы, что закон, запрещающий последние в многоквартирных домах, не окажет негативного влияния на экономические результаты предстоящего туристического сезона", - сказал Аксенов изданию.

По его словам, хостелы не получили широкого распространения в Крыму, где большей популярностью пользуются недорогие гостевые дома, а также квартиры и комнаты, которые сдаются внаем. Глава Крыма заметил, что в регионе всего несколько десятков хостелов, и что большинство из них находятся в нежилых помещениях.

15 апреля президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях с 1 октября 2019 года.