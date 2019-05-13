"Ъ": РЖД предложили перебросить 80 млрд рублей на Северный широтный ход - 2

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. С проекта реконструкции Северной железной дороги (СЖД, филиал ОАО "РЖД") могут перенаправить около 80 млрд рублей на проект строительства линии Бованенково - Сабетта (СШХ-2), сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года.

В документе отмечается, что переключение части грузопотока с направления Обская - Салехард - Воркута на направление Обская - Бованенково - Сабетта приведет к отсутствию необходимости расшивки узких мест существующей инфраструктуры СЖД, что высвободит 80 млрд рублей, которые можно использовать для строительства СШХ - 2.

Строительство ветки должно дать грузоотправителям эффект от сокращения дистанции перевозки грузов в 18 млрд рублей в год.

К 2024 году, по оценке, данной в плане, объем привлекаемого грузопотока через СШХ с учетом строительства СШХ - 2 составит 8,4 млн тонн в базовом сценарии и 21,9 млн тонн - в оптимистичном.

Северный широтный ход - проект новой железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал.

СШХ - 1 предполагает строительство по концессионному соглашению участка железной дороги Обская - Салехард - Надым - Хорей длиной 353 км. Помимо концессионного участка в проект входят строительство дороги Надым--Пангоды и реконструкция отрезков Коноша - Котлас - Чум - Лабытнанги СЖД и Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево Свердловской железной дороги.

Проект СШХ - 2 предусматривает строительство новой 170-километровой железной дороги Бованенково - Сабетта, которая обеспечит прямой выход Северной и Свердловской железных дорог к арктическому порту Сабетта и Северному Ледовитому океану.

В ОАО "РЖД" идею о переброске средств изданию не прокомментировали.