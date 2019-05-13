В РЭЦ сообщили, что уголовная ответственность за невозврат валютной выручки будет отменена

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Уголовная ответственность, предусмотренная за невозврат валютной выручки, будет полностью отменена, а административная ответственность будет смягчена. Об этом генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Андрей Слепнев сообщил в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

"Что касается отмены уголовной ответственности - председатель правительства Дмитрий Медведев принял принципиальное решение, Минюст разработал законопроект, и мы его согласовали. Проект закона предусматривает полную отмену 193 статьи УК РФ - она определяет наказание за невозврат валютной выручки. Параллельно мы дополним ряд других статей с квалифицирующими признаками. В итоге мы полностью декриминализуем невозврат валютной выручки, это правонарушение перестанет быть уголовным", - сказал он.

Административная ответственность тоже будет снижена - вплоть до предупреждения, если невозврат выручки случается впервые и речь идет о небольших суммах. Этот законопроект в высокой степени готовности, готовится проходить второе чтение, добавил Слепнев.

"Так мы защищаем компанию, у которой невозврат происходит по банальной причине - контрагент вовремя не заплатил. Раньше предприниматели рисковали огромными штрафами и даже свободой, отвечая за действия своих клиентов за рубежом. Мы хотим исключить такие ситуации", - отметил глава РЭЦ.

Вместе с тем, по его словам, "если подтверждается, что невозврат выручки связан с отмыванием средств или финансированием террористических организаций, иной запрещенной деятельностью, естественно, нарушителя будет ждать уголовная статья и уголовное наказание, а сам невозврат выручки будет отягчающим обстоятельством".