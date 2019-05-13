Белоруссия запретила ввоз птицы из Ставропольского края из-за болезни Ньюкасла

МИНСК, 13 мая. /ТАСС/. Белоруссия ввела временный запрет на ввоз птицы из Ставропольского края России из-за болезни Ньюкасла. Об этом сообщили в понедельник в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии.

"По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Ставропольского края зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных болезнью Ньюкасла, - отметили в ведомстве. - В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из данного региона живой птицы, инкубационного и пищевого яйца". Кроме того, под запрет попали мясо птицы, все виды птицеводческой продукции и продукты ее переработки, пух и перо, корма и кормовые добавки животного происхождения (за исключением кормовых добавок для кошек и собак, прошедших термическую обработку).

Ранее по той же причине Белоруссия ограничила ввоз птицы из Чечни. Департамент указал на необходимость принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты белорусских птицеводческих объектов всех форм собственности.

Болезнь Ньюкасла - вирусное заболевание птиц, характеризуется пневмонией, энцефалитом и поражениями внутренних органов. Опасности для здоровья человека не представляет, но контакт с инфицированными птицами может вызвать конъюнктивит и гриппоподобные симптомы.