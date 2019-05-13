В США прогнозируют, что Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Аналитики Минсельхоза США (USDA) прогнозирует, что Россия соберет 38,4 млн т фуражного зерна - кукурузы, сорго, ячменя, ржи, овса, проса; всего урожай будет 115,4 млн т, сообщает газета "Ведомости".

Прогноз российского Минсельхоза примерно 118 млн т (+5% к 2018 году), в том числе 75-78 млн т пшеницы. В расчеты российского ведомства, в отличие от американского, входят данные с Крымского полуострова, также обычно включаются подсчеты зернобобовых и гречихи.

"Совэкон" прогнозирует цифру 129,1 млн т, в том числе 83,4 млн т пшеницы, ИКАР - 126 млн т и 80,6 млн т, аналитический центр "Русагротранса", крупнейшего оператора зерновозов, - 125,5 млн т и 80,4 млн т, "Прозерно" - свыше 130 млн т и 82,2 млн т.

Согласно USDA, Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире третий сезон подряд (36 млн т). Всего экспорт российских зерновых Минсельхоз США оценивает в 46,1 млн т.