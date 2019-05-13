Минэкономразвития готовит новый формат работы МФЦ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ разрабатывает новый формат работы многофункциональных центров (МФЦ) и планирует расширить их функционал. Об этом заместитель министра экономического развития Савва Шипов сообщил в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Сейчас мы готовим новый проект, который условно называем МФЦ 2.0. Он связан с задачами завтрашнего дня и с участием в их решении МФЦ. Пока не могу раскрыть всех секретов, но думаю, что востребованность МФЦ еще долгое время будет оставаться высокой", - сказал он.

В ближайшем будущем перечень услуг МФЦ может быть расширен, отметил замминистра. "Есть ряд инициатив - например, сейчас пилотируется регистрация транспортных средств", - уточнил Шипов.

Однако, по его словам, при расширении функционала МФЦ важно оценивать их возможности. "Мы считаем, что в данном вопросе необходимо быть осторожными, ведь МФЦ работает на пределе возможностей. Если мы одномоментно передадим все услуги в МФЦ и перестанем предоставлять их в органах власти, то МФЦ просто не справится с таким количеством обращений. Поэтому увеличение функционала должно проходить постепенно", - отметил он.

Замглавы Минэкономразвития также сказал, что в планах - сокращение временных издержек на обработку услуг. "Для этого совместно с Росатомом мы внедряем пилотный проект - бережливое производство, которое позволяет существенно сократить временные издержки и трудозатраты", - уточнил Шипов.

МФЦ и цифровые услуги

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов говорил, что программа цифровизации в будущем приведет к закрытию МФЦ: человек сможет получать все государственные услуги онлайн, без необходимости куда-то идти.

"Я не думаю, что есть противопоставление МФЦ и электронных услуг. Это не так. Ведь что такое электронная услуга? Это когда человек обратился, и дальше все происходит в электронном виде. А вот куда человек обратился - неважно. Он может обратиться на портал госуслуг, может в МФЦ. Это зависит от человека", - считает Шипов.

Главная задача государства - создать единую инфраструктуру для предоставления госуслуг, полагает замглавы Минэкономразвития. "Наша задача - создать такую инфраструктуру, когда независимо от того, куда человек обратился - в МФЦ, на портал, или он пришел в банк и ему для получения кредита понадобились государственные услуги, - государственные услуги предоставлялись бы одинаково", - отметил он.

По его словам, МФЦ уже сейчас перестали быть просто центрами предоставления госуслуг. "На прошлых выборах президента РФ МФЦ был активно задействован, в том числе в составлении списков избирателей. Это уже не государственная услуга - это другая функция. И сейчас, например, в рамках решения задачи по предоставлению в МФЦ услуги, связанной с выдачей загранпаспортов, запланирована работа по установке криптобиокабин, а это значит - сбор биометрических данных", - уточнил Шипов.

"Если попытаться заглянуть в недалекое будущее, то МФЦ может из центра государственных услуг стать единственным очным центром взаимодействия человека и государства - своего рода порталом в цифровой мир. Скажу больше, в МФЦ сейчас собраны отличные команды, которые могут стать драйверами реинжиниринга и цифровизации государственных услуг в регионах, поскольку обладают уникальным опытом такой работы", - резюмировал замминистра экономического развития.