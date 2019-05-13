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Акции Мосбиржи в начале торгов упали до 85,7 рубля за бумагу

Котировки снижаются на фоне выплаты дивидендов за 2018 года в размере 7,7 рубля на акцию

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Обыкновенные акции ПАО "Московская биржа" снизились в начале торгов на Мосбирже в понедельник на 6,5% или 5,97 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, до 85,7 рубля за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Котировки Московской биржи снижаются на фоне выплаты дивидендов за 2018 года в размере 7,7 рубля на акцию.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:26 мск удерживается на уровне в 2514,17 пункта, что на 0,03% ниже, чем на закрытии торгов 10 мая. Индекс РТС снизился на 0,28%, до 1210,38 пункта.

Курс доллара к рублю на Мосбирже вырос на 0,55%, до 65,44 рубля, курс евро - на 0,48%, до 73,49 рубля.

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