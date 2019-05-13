Альфа-банк присоединил Балтийский банк

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Альфа-банк завершил процедуру присоединения Балтийского банка, которая была предусмотрена в рамках финансового оздоровления последнего. Об этом сообщается в пресс-релизе Альфа-банка.

Клиенты Балтийского банка смогут продолжить обслуживание в офисах и онлайн-каналах Альфа-банка. Перезаключать действующие договоры не требуется, уточнили в кредитной организации.

"В процессе финансового оздоровления Балтийского банка нам удалось сохранить значительную часть клиентской базы Балтийского банка во всех сегментах. Мы позитивно оцениваем результаты этой работы, которая обеспечила синергетический эффект в рамках Альфа-банка и открыла новые возможности для наших текущих и новых клиентов", - прокомментировал присоединение председатель правления Альфа-банка Андрей Соколов, чьи слова приводятся в сообщении банка.

Балтийский банк входит в банковскую группу Альфа-банка, основан в 1989 году, следует из информации на сайте банка. С августа 2014 года находится в процессе санации с участием Альфа-банка.