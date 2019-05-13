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Bloomberg: комитет постпредов ЕС согласовал механизм введения санкций за кибератаки

По данным агентства, санкции будут вводиться путем единогласного одобрения всеми странами союза и продлеваться на ежегодной основе

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Комитет постоянных представителей ЕС согласовал в понедельник механизм введения европейских санкций против физических лиц и организаций, причастных к кибератакам, которые угрожают Евросоюзу или странам - членам сообщества. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Постоянные представители достигли соглашения по новому режиму введения санкций против организаций и физических лиц, замешанных в организации кибернетических атак, угрожающих Евросоюзу или его странам-членам. Санкции будут вводиться путем единогласного одобрения всеми странами ЕС и продлеваться на ежегодной основе", - отмечает агентство.

Чтобы этот механизм вступил в силу, он должен получить формальное одобрение Совета ЕС на уровне министров.

По информации источника ТАСС в Брюсселе, главной проблемой при введении санкций ЕС за кибератаки "являются крайне ограниченные возможности по точному установлению конкретных лиц и организаций, ответственных за кибератаки, что открывает широкие возможности для опротестования ограничительных мер в Европейском суде юстиции". В то же время, по его словам, "страны ЕС прилагают максимум усилий, чтобы объявить о запуске механизма киберсанкций до выборов в Европарламент 23-26 мая". Они рассматривают этот шаг как сдерживающий фактор для возможного "вмешательства в выборы на электронном уровне".

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