В России расширят список подлежащих маркировке товаров

ТАСС, 13 мая. Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к правительству.

"В перечень войдут готовая продукция из мяса и рыбы, бакалея (крупы, рис, макароны, чай, кофе и другие), бытовая техника, детское питание, минеральная вода, безалкогольные напитки, молочная продукция, растительные масла, бытовая химия, парфюмерия и косметика", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), с большей частью перечисленных товарных групп ЦРПТ уже ведет практическую работу, тестирует механизмы для того, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на участников рынка и реализовать одну из целей проекта - снижение стоимости продукции для потребителей.

"Бизнес активно вступает в рабочие группы по своим отраслям, в которых обсуждаются все детали адаптации проекта под специфику каждой из индустрий", - отметили в ЦРПТ.

О маркировке

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 2016 года введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий. В настоящее время в России идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности. Срок для введения маркировки табачной продукции - 1 марта 2019 года, для обуви - 1 июля 2019 года, для остальных групп товаров - 1 декабря 2019 года. С 1 января 2020 года начнется маркировка лекарств.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) является оператором маркировки в России. Он создан для реализации глобальных проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру. ЦРПТ является совместным проектом ЮСМ ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (25%) и "Элвис-Плюс групп" (25%).