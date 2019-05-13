Росимущество передало 97% акций АО "Иннополис" Университету Иннополис

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) обеспечило передачу Университету Иннополис более 97% акций АО "Иннополис". Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

"Росимуществом обеспечена передача в собственность некоммерческой организации "Университет Иннополис" 47 324 672 акций акционерного общества "Иннополис", что составляет 97,46 процентов от общего количества акций общества", - говорится в сообщении.

Ранее на интернет-портале правовой информации было размещено распоряжение правительства РФ о передаче в собственность Университета Иннополис более 97% акций акционерного общества "Иннополис". Как уточнили в Министерстве информатизации и связи Татарстана, АО "Иннополис" владеет зданиями, в которых располагается университет, это университетский комплекс, в том числе учебно-лабораторный, жилой и спортивный корпуса.

Передача акций проведена в рамках исполнения указа президента РФ "Об имущественном взносе Российской Федерации в автономную некоммерческую организацию высшего образования "Университет Иннополис".

Университет Иннополис - российский вуз, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники. Вуз функционирует по уникальной для России модели, сочетающей образование, науку и бизнес. Сегодня там работает 81 научно-педагогический сотрудник, учатся 602 студента из 28 стран. В июне 2018 года на базе университета в рамках Национальной технологической инициативы открылся Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники.

Иннополис - город в Татарстане, его строительство началось в 2012 году, через три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. В Иннополисе подготовлена собственная городская среда с жилой инфраструктурой, возможностями для образования и профессионального развития. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.