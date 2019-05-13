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Кризис на Украине
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В ЕК назвали главной задачей Зеленского в ближайшие два года выплату долгов Украины

В 2019-2020 годах страна должна будет погасить задолженность, превышающую 30% годового бюджета, утверждает еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Главной задачей нового президента Украины Владимира Зеленского в 2019-2020 годах станет выплата "огромных госдолгов", объем которых в этот период превышает 30% годового бюджета страны. Об этом заявил в понедельник еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, прибыв на встречу глав МИД ЕС. Второй проблемой Киева он назвал завершение контракта с Москвой на транзит газа в Европу.

"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов. В эти годы страна должна будет погасить задолженность, превышающую 30% годового бюджета, - сказал он. - Это не простая проблема, и необходимо найти ее решение, люди должны сфокусироваться на этом. Я не уверен на 100%, что этому [на Украине] уделяется достаточное внимание и принимаются конкретные меры".

"Второй проблемой, конечно, является истечение срока контракта (до конца 2019 года) на транзит российского газа", - добавил Хан. Ранее Еврокомиссия оценивала доходы украинского бюджета от транзита газа в 3 млрд евро ежегодно.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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