Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе - марте вырос до $51,1 млрд

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли России по итогам января - марта 2019 года составило $51,1 млрд, что на 5,8% превышает показатель за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщается в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт товаров за отчетный период вырос на 1,4% и составил $104,9 млрд, импорт сократился на 2,4% и составил $53,8 млрд. Внешнеторговый оборот за три месяца 2019 года вырос на 0,1% и составил $158,6 млрд.

Основой российского экспорта традиционно были топливно-энергетические товары, доля которых составила 66,4% (в январе - марте 2018 года - 65%). На долю металлов и изделий из них пришлось 9,5% (годом ранее -10,4%), продукции химической промышленности - 5,7% (6,1%), машин и оборудования - 4,5% (годом ранее - 5,3%), продовольственных товаров и сырья для их производства - 5,1% (5,2%), лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий - 3% (3,1%).

В товарной структуре импорта на долю машин и оборудования пришлось 45,1% (в январе - марте 2019 года - 45,6%), Доля продукции химической промышленности составила 19,1% (18,6%), импорта продовольственных товаров и сырья для них - 13,5% (уровень прошлого года), текстильных изделий и обуви - 6,8% (уровень прошлого года), металлов и изделий из них в - 7% (7,2%).

Основными торговыми партнерами России в январе - марте 2019 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $24,9 млрд (рост на 103,4% к январю - марту прошлого года), Германия - $13,9 млрд (96,5%), Нидерланды - $13 млрд (112,1%), Республика Корея - $6,2 млрд (150%), Турция - $6,1 млрд (86,3%), Италия - $5,9 млрд (100,5%), Япония - $4,7 млрд (105,1%), Польша - $3,8 млрд (74,8%) и Франция - $3,6 млрд (85%).