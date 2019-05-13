Гендиректором Объединенного кредитного бюро назначили Артура Александровича

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Собрание акционеров Объединенного кредитного бюро (ОКБ) назначило гендиректором бюро Артура Александровича, сообщает пресс-служба ОКБ.

Ранее Александрович работал в ЦБ РФ, занимал управленческие должности в сфере риск-менеджмента и розничного кредитования в Дельта банке, АБН АМРО и Ситибанке. В 2005-2016 годах возглавлял основанную им компанию НСВ, предоставляющую коллекторские услуги. Последние несколько лет занимался созданием и развитием цифрового стартапа - платформы медицинских услуг для граждан "Докторс некст дор".

С 2009 года ОКБ возглавлял Даниэль Зеленский, который в мае 2018 года перешел в Газпромбанк. Обязанности генерального директора ОКБ исполнял Николай Мясников, он остается работать в компании в качестве заместителя гендиректора.

ОКБ работает с 2004 года и хранит 366 млн кредитных историй по 90 млн заемщиков.