{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гендиректором Объединенного кредитного бюро назначили Артура Александровича

И.о. генерального директора ОКБ Николай Мясников останется работать в компании в качестве его заместителя

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Собрание акционеров Объединенного кредитного бюро (ОКБ) назначило гендиректором бюро Артура Александровича, сообщает пресс-служба ОКБ.

Ранее Александрович работал в ЦБ РФ, занимал управленческие должности в сфере риск-менеджмента и розничного кредитования в Дельта банке, АБН АМРО и Ситибанке. В 2005-2016 годах возглавлял основанную им компанию НСВ, предоставляющую коллекторские услуги. Последние несколько лет занимался созданием и развитием цифрового стартапа - платформы медицинских услуг для граждан "Докторс некст дор".

С 2009 года ОКБ возглавлял Даниэль Зеленский, который в мае 2018 года перешел в Газпромбанк. Обязанности генерального директора ОКБ исполнял Николай Мясников, он остается работать в компании в качестве заместителя гендиректора.

ОКБ работает с 2004 года и хранит 366 млн кредитных историй по 90 млн заемщиков.

Теги
Россия
Что мы покупаем импульсивно в интернете, а что — в ТРЦ? И почему так происходит?
Где мы чаще снимаем стресс покупками одежды — в онлайне или офлайне? Почему сервисы доставки еды соблазняют нас на джанкфуд? И как мы воспринимаем товары, видя их в интернете и в обычном магазине?
Читать полностью