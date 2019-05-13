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Матвиенко: регионы России и Японии имеют огромный потенциал для сотрудничества в экономике

Спикер Совета Федерации отметила, что межрегиональные связи также могут сыграть ключевую роль в укреплении кооперации в сфере малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российские регионы и префектуры Японии имеют огромный, но пока невостребованный потенциал сотрудничества в гуманитарной и экономической сферах, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я уверена, что у нас есть огромный, невостребованный пока потенциал взаимовыгодного межрегионального сотрудничества как в экономической, так и в гуманитарной сфере. Каждый российский регион обладает уникальными конкурентными преимуществами, которые могут быть использованы в международной кооперации", - сказала Матвиенко, выступая на заседании Совета губернаторов России и Японии, проходящем в Москве.

Она добавила, что участникам Совета предстоит изучить нынешнее состояние договоренностей между субъектами РФ и префектурами Японии. По ее словам, на сегодняшний день большинство российских регионов уже наладили прочные связи с японскими партнерами.

"Где-то работа, что называется, кипит, где-то сотрудничество пока только набирает обороты", - подчеркнула спикер.

Она добавила, что межрегиональные связи также могут сыграть ключевую роль в укреплении кооперации в сфере малого и среднего бизнеса.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаЯпонияРоссия
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