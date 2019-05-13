"Севергрупп" увеличила долю в "Ленте" до 46,4%

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Компания "Севергрупп" увеличила долю в ретейлере "Лента" до 46,4%. Об этом говорится в сообщении "Ленты".

В начале апреля инвестиционная компания "Севергрупп" Алексея Мордашова подписала соглашения с Luna Inc. (принадлежит TPG Group) и ЕБРР о покупке около 41,9% ретейлера "Лента" в общей сложности за $729 млн. В конце апреля "Севергрупп" Алексея Мордашова выставила миноритариям "Ленты" оферту по цене $3,60 за глобальную депозитарную расписку (GDR) или $18 за акцию.

До момента сделки крупнейшими акционерами "Ленты" являлись TPG Group (34,13%) и Европейский банк реконструкции и развития (7,4%). Доля акций, находящихся в свободном обращении, по оценке компании, составляет около 57,22%.

Ретейлер "Лента" - сеть гипермаркетов, основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Компания управляет 244 гипермаркетами в 88 городах России и 132 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.