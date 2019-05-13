ВТБ выделил 100 млн рублей на поддержку молочного производства Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 13 мая. /ТАСС/. Банк ВТБ предоставил кредит в размере 100 млн рублей Нальчикскому молочному комбинату (Кабардино-Балкарская Республика) в рамках программы льготного кредитования Минсельхоза РФ. Предприятие получит финансовую поддержку сроком на один год, сообщила в понедельник пресс-служба кредитной организации.

"ВТБ в КБР предоставил кредит в размере 100 млн рублей сроком на один год ООО "Нальчикский молочный комбинат". Поддержка осуществляется в рамках программы льготного кредитования предприятий АПК Министерства сельского хозяйства РФ, заемные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в банке, заемные средства предприятиям этого сектора предоставляются по ставке не более 5% годовых.

Дополнительные средства привлечены в связи с сезонными изменениями объемов закупки живого молока крупными партиями, пояснил гендиректор молочного комбината Шамсудин Якубов. Компания рассчитывает обеспечить непрерывность производственного процесса благодаря заемным средствам.

ООО "Нальчикский молочный комбинат" создан в 2002 году и является из ведущих предприятий АПК Кабардино-Балкарии. Выпускает более 200 наименований молочных продуктов.