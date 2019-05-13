Доход главы Карелии в 2018 году вырос на 8% до 8,3 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 мая. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков заработал за 2018 год 8,298 млн рублей, что больше на 618 тыс., или 8%, чем в предшествующем году. Декларация о доходах опубликована на сайте регионального правительства.

Общая сумма дохода Парфенчикова указана с учетом полученных денег от сдачи квартиры в аренду - 3 млн 350 тыс. рублей.

За 2017 год глава республики заработал 7 млн 681 тыс. рублей.

Количество объектов недвижимости в собственности у Парфенчикова осталось неизменным. Как и годом ранее, ему принадлежит земельный участок (700 кв. м), дачный дом (50 кв. м) и две квартиры (159,3 кв. м и 102,9 кв. м). Также в пользовании Парфенчикова находится помещение площадью 30,3 кв. м. Вся недвижимость располагается в России.

Транспортных средств, согласно декларации, у главы Карелии нет.

В декларации не указана информация о членах семьи, так как Парфенчиков разведен и его дети совершеннолетние.