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ЦБ: повышение ключевой ставки во второй половине 2018 года полностью выполнило свою задачу

При этом Банк России отметил, что среднесрочные риски отклонения инфляции вверх от целевого уровня по-прежнему преобладают

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Повышение ЦБ ключевой ставки во второй половине 2018 года полностью выполнило свою задачу. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.

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"Упреждающее повышение ключевой ставки во второй половине 2018 года полностью выполнило свою задачу. Вместе с тем, среднесрочные риски отклонения инфляции вверх от целевого уровня по-прежнему преобладают", - говорится в отчете.

В декабре 2018 года Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 7,5% до 7,75% годовых, чтобы ограничить рост инфляционных рисков ввиду увеличения с 1 января налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% и неопределенности развития внешних условий. Принятые меры способствовали приближению месячного сезонно сглаженного роста цен к траектории, соответствующей 4-процентной инфляции.

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