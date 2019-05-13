ЕК одобрила создание "Северсталью" и Tenaris завода нефтяных труб в Сургуте

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) одобрила в понедельник создание российской "Северсталью" и итальянской Tenaris совместного предприятия по выпуску нефтяных сварных труб в Сургуте. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия одобрила в рамках законодательства по слиянию компаний создание совместного предприятия между Tenaris S.A. и PAO Severstal [Северсталь]", - говорится в документе.

"Совместное предприятие построит и будет управлять заводом в РФ по производству и поставкам отдельных видов труб и продукции для нефтяной и газовой инфраструктуры в России и на территории СНГ. Tenaris занимается производством бесшовных и сварных труб для нефтяной и газовой продукции. "Северсталь" занимается добычей черных металлов, производством и поставками различных видов стальной продукции. Еврокомиссия заключила, что данная сделка не вызывает озабоченности в сфере конкуренции в ЕС, поскольку данное совместное предприятие не будет иметь никаких активов на территории Европейского экономического сообщества", - говорится в документе.

5 февраля "Северсталь" и Tenaris подписали соглашение о создании совместного предприятия по выпуску сварных труб нефтяного сортамента (OCTG) в Сургуте (ХМАО). Доля "Северстали" в проекте составит 51%, Tenaris - 49%. Соглашение со стороны "Северстали" подписал основной акционер группы Алексей Мордашов, со стороны партнера - председатель совета директоров, генеральный директор Tenaris Паоло Рокка.

Инвестиции в предприятие, мощность которого составит 300 тыс. тонн продукции в год, оцениваются в $240 млн. Предприятие планируется построить в течение двух лет. Проект будет реализован после получения соответствующих разрешений со стороны регулирующих ведомств, было отмечено в ходе церемонии подписания документа.

"Северсталь" - вертикально-интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с активами в России, Латвии и Польше. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03% акций. Производственные мощности Tenaris располагаются в США, Аргентине, Бразилии, Канаде, Колумбии, Италии, Японии, Мексике и Румынии. Компания занимает почти треть мирового рынка бесшовных труб нефтепромыслового сортамента, штаб-квартира компании зарегистрирована в Люксембурге.