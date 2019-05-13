Реформу обращения с отходами и иностранный опыт в этой сфере обсудят на сессии ПМЭФ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Международная сессия, посвященная реформе обращения с мусором в России и опыту других стран в этой сфере, пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) 6 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Росконгресса".

"6 июня состоится сессия с участием международных партнеров "Победить мусор: российская реформа и международные практики", которая будет посвящена экологической повестке в мире и в России. Плодотворное сотрудничество на международной арене в сфере обращения с отходами с такими странами как Япония, Германия, Франция и Швейцария, позволит России значительно ускорить темп внедрения передовых технологий, сделать отрасль привлекательной для иностранных инвестиций, а также применить лучший международный опыт при создании системы раздельного сбора отходов. Среди участников заседания: министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, руководитель направления Россия и страны СНГ Mitsubishi corp. Тосикадзу Араи, генеральный директор группы компаний Suez Бертран Камю", - говорится в сообщении.

За день до этого, 5 июня, на площадке форума состоится деловая сессия "Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами". В ней примут участие представители федеральных органов власти, губернаторы и эксперты отрасли. Сессия будет посвящена переходу к новой модели регулирования мусорного рынка и задачам местных властей. В тот же день пройдут круглые столы "Доходы из отходов: как сделать отрасль более привлекательной" и "Законодательное регулирование сферы обращения с отходами".

"Тема устойчивого развития, ключевая тема ПМЭФ-2019, актуальна в том числе с точки зрения сохранения окружающей среды, рациональной эксплуатации природных ресурсов, удовлетворения потребностей без ущерба для будущих поколений. В этой связи чрезвычайно важно использовать лучшие международные практики для выстраивания эффективной и экологичной системы утилизации отходов", - процитировали в сообщении советника президента РФ Антона Кобякова.

"Экопартнером" ПМЭФ-2019 выступит "Российский экологический оператор" (РЭО), он является организатором нескольких мероприятий в рамках форума. "Наша задача - оценить изменения рынка, понять, как правильно выстраивать взаимодействие с региональным оператором и сделать все города в стране, вне зависимости от их размера, чистыми и привлекательными для жизни", - привели в "Росконгрессе" слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.