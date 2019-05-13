Доход губернатора Пензенской области увеличился за год до 5,2 млн рублей

ПЕНЗА, 13 мая. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задекларировал по итогам 2018 года доход в размере 5,2 млн рублей. Это на 132 тыс. рублей больше, чем в 2017 году, сообщается в декларации главы региона, которая размещена на сайте правительства Пензенской области.

"Декларированный годовой доход - 5 млн 240 тыс. 573 рубля", - указано в документе.

В 2017 году доход Белозерцева составил 5 млн 108 тыс. рублей.

Главе региона принадлежат три земельных участка площадью 953, 630 и 33 кв. м, жилой дом на 408 кв. м, гараж и 1/4 доля квартиры площадью 76,2 кв. м.

Доход супруги Белозерцева за год сократился почти на 24 тыс. рублей и составил около 200 тыс. рублей. Согласно декларации, ей принадлежит 1/4 доля квартиры площадью 76,2 кв. м и легковой автомобиль Toyota.