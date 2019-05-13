Почти 8 тыс. правонарушений в сфере ТЭК выявлены за год на Северном Кавказе

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Почти 8 тыс. правонарушений в сфере топливно-энергетического комплекса выявлено за год в регионах Северного Кавказа, заведено более 550 уголовных дел. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Выявлено в течение прошлого года только 7800 правонарушений в этой сфере, заведено более 550 уголовных дел", - сказал он.

Чеботарев подтвердил, что проблема долгов за ТЭК является серьезной. "У нас общий долг за свет и газ в совокупности составляет более 120 млрд рублей. Проблема, конечно, очень тяжелая, она копилась десятилетиями. Сейчас в формате правительственной комиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа, которую возглавляет Дмитрий Анатольевич Медведев, эти вопросы решаются", - пояснил он.

Министр добавил, что среди мер, которые предпринимаются для решения этой проблемы, переход на безналичный расчет, введение единого платежного документа. По его словам, поднимается также вопрос выравнивания тарифов, "которые в настоящее время несколько ниже, чем в среднем по России".