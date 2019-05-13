Трамп: многие компании уйдут из КНР, если Пекин не заключит торговую сделку с Вашингтоном

ТАСС, 13 мая. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что многим американским компаниям придется уйти из Китая, если Пекин и Вашингтон не заключат торговое соглашение.

"Я открыто говорю председателю КНР Си Цзиньпину и всем своим многочисленным друзьям в КНР, что Китай очень пострадает, если не заключит соглашение, потому что компании будут вынуждены уйти из него в другие страны. Покупать в Китае будет слишком дорого. У вас было прекрасное соглашение, почти все было готово, и вы отступили!" - написал Трамп в Twitter.

Глава Белого дома также предостерег КНР от ответных мер в связи с повышением американской стороной размера пошлин на китайские товары. "Китай не должен мстить - будет только хуже", - отметил президент.

Трамп в пятницу заявил, что США и Китай намерены продолжить торговые переговоры, несмотря на введение США пошлин на китайские товары. Американский лидер подчеркнул, что эти тарифы "могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, как пойдут переговоры в будущем". Он также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд.

5 мая Трамп сообщил, что с 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд будут повышены с 10% до 25%, поскольку торгово-экономические переговоры с КНР "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер утверждал, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.