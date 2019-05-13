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ЕК оштрафовала пивоваренную компанию AB InBev за нарушение конкуренции

Сумма штрафа превышает €200 млн

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала бельгийскую пивоваренную компанию AB InBev, являющуюся крупнейшим в мире производителем пенного напитка, на более чем €200 млн за нарушение антимонопольных норм Евросоюза. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Еврокомиссия оштрафовала AB InBev на €200,409 млн за нарушение антимонопольных правил ЕС. AB InBev, крупнейшая пивоваренная компания в мире, злоупотребила своим доминирующим положением на бельгийском рынке пива, препятствуя более дешевому импорту пива Jupiler из Нидерландов в Бельгию", - отмечается в нем.

В документе поясняется, что ЕК начала антимонопольное расследование в июне 2016 года. "По его итогам Еврокомиссия пришла к выводу, что AB InBev злоупотреблял своим доминирующим положением с 9 февраля 2009 года по 31 октября 2016 года в нарушение антимонопольных правил ЕС. Это лишило европейских потребителей одного из основных преимуществ единого европейского рынка, а именно возможности иметь больший выбор и выгодную сделку при совершении покупок", - подчеркивается в заявлении ЕК.

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БельгияНидерланды
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