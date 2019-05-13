В Раде сообщили, что на Украину 21 мая прибудет миссия МВФ

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибудет на Украину 21 мая. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко.

"На следующей неделе с 21 мая на Украину приезжает миссия МВФ работать в течение двух недель", - сказал Довбенко.

По его словам, в меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ зафиксировано обязательство рассмотреть до 31 марта законопроект, который касается консолидации функций государственного управления на финансовых рынках. В связи с этим он выразил надежду, что Рада на этой пленарной неделе обсудит данный проект документа, сроки рассмотрения которого уже истекли.

Ранее советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк заявил, что команда Зеленского рассчитывает на успешный пересмотр программы stand by Международного валютного фонда в мае 2019 года. "Мы рассчитываем на успешное ревю в мае", - сказал он.

Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд. Первый пересмотр программы запланирован в мае, после чего станет ясно, может ли Украина рассчитывать на очередной транш в размере $1,3 млрд.