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Авиакомпания Air France сократит более 400 рабочих мест

В компании пообещали, что уход сотрудников будет добровольным, а не путем увольнений

ПАРИЖ, 13 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Air France сообщила в понедельник о своих планах сократить до 465 рабочих мест. Об этом говорится в заявлении руководства авиаперевозчика.

Сокращения будут проведены методом добровольного ухода работников со своих постов и коснутся исключительно сектора наземных служб Air France. "Программа сокращения рабочих мест будет проводиться в течение более года", - указывается в заявлении.

Дирекция заверяет, что с ее стороны увольнений проводиться не будет и уход сотрудников будет добровольным. В то же время в нем сообщается, что данный план руководство намерено еще согласовать с профсоюзами и представителями трудового коллектива. Заявление дирекции было сделано в день проведения заседания социально-экономического комитета предприятия, в состав которого входят представители администрации и трудового коллектива компании.

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