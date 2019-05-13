Суд Киева объединил пять исков Коломойского к Нацбанку Украины

КИЕВ , 13 мая. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева объединил пять исков украинского бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку Украины (НБУ) о признании недействительными кредитных договоров с Приватбанком. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

"Было принято решение об объединении пяти производств в одно. Это сделано на основании ст. 173 Хозяйственного процессуального кодекса Украины", - сообщил собеседник агентства. Данная статья предусматривает, что суд может объединить в одно производство несколько дел на основании связанности исковых требований. Рассмотрение данного дела, как уточнили в суде, назначено на 20 мая.

Коломойский 19 апреля подал пять исков в Хозяйственный суд Киева к НБУ и Приватбанку. В исках Коломойский оспаривает пять кредитных договоров, заключенных между Нацбанком и Приватбанком, и его личное поручительства по ним. Хозяйственный суд Киева 22 апреля принял иски к рассмотрению.

Ранее Окружной административный суд Киева по иску Коломойского к Национальному банку Украины и правительству страны признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка. Также суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению НБУ приняло решение о национализации банка. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более $5,7 млрд).