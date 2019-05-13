Назначены новые торгпреды России в Египте и Казахстане

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство РФ назначило Николая Асланова торговым представителем РФ в Египте, Максима Кочеткова - торгпредом России в Казахстане. Соответствующие распоряжения кабмина опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Асланова Николая Юрьевича торговым представителем Российской Федерации в Арабской Республике Египет", - говорится в одном из документов. Ранее Асланов занимал пост заместителя торгпреда РФ в этой стране.

Другими распоряжениями правительства в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта от должности торгпреда РФ в Казахстане был освобожден Александр Яковлев. На эту должность назначен Максим Кочетков.

Система российских торговых представительств создана в 1923 году в условиях государственной монополии на внешнюю торговлю. Сейчас у России 57 торговых представительств, 12 отделений торгпредств и четыре постпредства в 57 странах мира. Руководство торгпредствами до мая 2018 года осуществляло Минэкономразвития, потом эти функции были переданы Минпромторгу.