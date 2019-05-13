Правительство утвердило распоряжение о вступлении РЖД в "Совет рынка"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о принятии "Российскими железными дорогами" (РЖД) участия в ассоциации НП "Совет рынка". Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В "Совете рынка" ТАСС сообщили, что ассоциация не получала от РЖД официального обращения о вступлении в организацию.

Основной целью деятельности НП "Совет рынка" является обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Ассоциация участвует в подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности; разрабатывает и утверждает договор о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, ведет реестр субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение споров на рынке, а также контроль за соблюдением участниками оптового рынка правил ОРЭМ.

Компания, не входящая в ассоциацию "Совет рынка", не может совершать сделки по покупке и продаже электроэнергии на оптовом рынке. Набсовет ассоциации выносит на заседание вопрос о включении в "Совет рынка" нового участника только на основании заявления от компаний.

В настоящее время электроэнергию РЖД покупает у СП итальянской энергетической компании Enel и группы ЕСН Григория Березкина "Русэнергосбыт".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что РЖД планирует перейти на прямые закупки электроэнергии для новых объектов.