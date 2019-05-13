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В Калуге отремонтируют 46 км дорог в 2019 году

Средства будут выделены из бюджетов трех уровней

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Ремонт дорог общей протяженностью 46 км в Калуге обойдется региону в 600 млн рублей в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства Калужской области. 

"С учетом грядущего юбилея Калуги, основные средства будут направлены на дороги областного центра, таким образом, в 2019 году в городе будут отремонтированы 27 дорог общей протяженностью 46 км", - рассказал ТАСС губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

До конца 2024 года благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будут отремонтированы почти 700 км дорог Калужской агломерации, куда входят города Калуга и Обнинск, а также Бабынинский, Дзержинский, Малоярославецкий, Перемышльский и Ферзиковский районы. За шесть лет на эти цели из федерального и областного бюджетов будет направлено более 4,1 млрд рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется ликвидировать половину мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

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