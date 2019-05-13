Путин в Казани осмотрел модернизированные самолеты и новый вертолет Ми-38Т

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, который прибыл с рабочей поездкой в Татарстан, осмотрел модернизированные самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22, а также вертолет Ми-38Т.

В частности, глава государства поднялся на борт нового вертолета Ми-38Т, предназначенного для воздушно-десантных войск. Он осмотрел машину и ознакомился с ее характеристиками.

В отдельном ангаре президенту был представлен самолет Ту-214.

Путин в понедельник посещает Казанский авиационный завод имени Горбунова в рамках серии консультаций по вопросам армейского строительства и работы военно-промышленного комплекса. Позднее в этот день он перелетит в Сочи, где проведет совещание.