Правительство расширило список товаров для маркировки

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство расширило список товаров, подлежащих маркировке, в том числе в него попали бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары. Это следует из распоряжения правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, в перечень включены готовая продукция из мяса и рыбы, бакалея (крупы, рис, макароны, чай, кофе, консервированные фрукты и овощи), бытовая техника, детское питание, минеральная вода, безалкогольные напитки, включая соки и нектары, молочная продукция, растительные масла, бытовая химия, парфюмерия и косметика.

В документе также указано, что соглашение о государственно-частном партнерстве с ЦРПТ на создание, эксплуатацию, техническое обслуживание и развитие национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров будет подписано в течение месяца.

"Реализация национальной системы цифровой маркировки и прослеживания в формате ГЧП на средства наших акционеров позволит государству достичь поставленных целей по борьбе с нелегальным оборотом в сжатые сроки без использования бюджетных средств, с единой точкой ответственности и с сохранением всех контрольный функций", - цитируются слова председателя совета директоров ЦРПТ Михаила Дубина в сообщении ЦРПТ.

Отмечается, что на первом этапе в соглашение вошли 13 товарных групп (меховые изделия, молочная и табачная продукция, лекарственные препараты, духи и туалетная вода, шины и покрышки, пять категорий товаров легкой промышленности, обувь, фотокамеры и вспышки). Далее планируется расширение списка, в частности на пищевую продукцию, бакалею, бытовую технику, детское питание, минеральную воду, безалкогольные напитки, бытовую химию и другие группы. К 2024 году должна быть создана сплошная система маркировки и прослеживания, которая включит в себя широкий список товарных категорий.

ЦРПТ в течение 15 лет инвестирует в проект более 200 млрд рублей, окупаемость инвестиций наступит не ранее, чем через 7 лет. Доходная часть финансовой модели ГЧП формируется за счет взимания платы за формирование кода маркировки и услугу прослеживания - 50 коп. за код, без учета НДС.

О маркировке

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 2016 года введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий. В настоящее время в России идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности. Срок для введения маркировки табачной продукции - 1 марта 2019 года, для обуви - 1 июля 2019 года, для остальных групп товаров - 1 декабря 2019 года. С 1 января 2020 года начнется маркировка лекарств.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) является оператором маркировки в России. Он создан для реализации глобальных проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру. ЦРПТ является совместным проектом ЮСМ ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (25%) и "Элвис-Плюс групп" (25%).