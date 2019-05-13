{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минкомсвязь назвала регионы четвертого этапа перехода на цифровое ТВ

Речь, в частности, идет об Астраханской, Волгоградской, Белгородской, Вологодской областях и Забайкальском крае

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь России обновила график перехода с аналогового телевещания на цифровое, согласно которому четвертый этап начнется 14 октября в 21 регионе страны. График в понедельник опубликован на сайте министерства.

В обновленном графике указано, что переход на цифровое телевещание в октябре произойдет в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской областях и Забайкальском крае. Также в четвертый этап войдут Калужская, Курская, Ленинградская, Мурманская, Оренбургская, Псковская, Саратовская, Челябинская области и Санкт-Петербург. Жители Алтая, Башкирии, Дагестана, Ингушетии, Карелии, Крыма и Севастополя тоже будут переведены на цифровое телевидение 14 октября.

Согласно предыдущему графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов должен был пройти в три этапа - 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.

Ранее сообщалось, что перенос на 14 октября отключения аналогового телесигнала в некоторых регионах связан с дачным сезоном. Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы".

Теги
Россия
Минсельхоз не будет ограничивать ввоз в Россию продуктов животноводства для личных нужд
В ведомстве напомнили, что с 2010 года в Евразийском экономическом союзе действуют правила, которые разрешают провозить продукцию в упаковке весом до 5 кг для личных нужд без специальных документов
Читать полностью