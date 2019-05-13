Минкомсвязь назвала регионы четвертого этапа перехода на цифровое ТВ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь России обновила график перехода с аналогового телевещания на цифровое, согласно которому четвертый этап начнется 14 октября в 21 регионе страны. График в понедельник опубликован на сайте министерства.

В обновленном графике указано, что переход на цифровое телевещание в октябре произойдет в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской областях и Забайкальском крае. Также в четвертый этап войдут Калужская, Курская, Ленинградская, Мурманская, Оренбургская, Псковская, Саратовская, Челябинская области и Санкт-Петербург. Жители Алтая, Башкирии, Дагестана, Ингушетии, Карелии, Крыма и Севастополя тоже будут переведены на цифровое телевидение 14 октября.

Согласно предыдущему графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов должен был пройти в три этапа - 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.

Ранее сообщалось, что перенос на 14 октября отключения аналогового телесигнала в некоторых регионах связан с дачным сезоном. Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы".