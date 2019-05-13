Концессия по экспортному нефтепроводу в Иракском Курдистане вступила в силу в январе

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Концессионное соглашение на эксплуатацию экспортного нефтепровода в Иракском Курдистане, в котором участвует "Роснефть", вступило в силу в январе 2019 года, говорится в сообщении российской компании.

"В январе 2019 года вступило в силу концессионное соглашение на эксплуатацию экспортного нефтепровода в Иракском Курдистане. Проектная мощность трубопровода составит до 950 тыс. баррелей в сутки, срок эксплуатации - 20 лет с возможностью пролонгации на дополнительные пять лет. Доля компании в проекте - 60%", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, "Роснефть" вложила $1,8 млрд в создаваемое совместное предприятие, которое будет оператором инфраструктурного проекта по эксплуатации нефтепровода в Курдском автономном регионе Ирака.

В октябре 2017 года "Роснефть" и Иракский Курдистан объявили о начале реализации инфраструктурного проекта по эксплуатации нефтепровода в регионе, другим участником проекта с долей участия 40% является текущий оператор нефтепровода - компания KAR Group.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин тогда отмечал, что вхождение в инфраструктурный проект будет способствовать достижению стратегических целей компании и позволит повысить эффективность транспортировки нефти конечным потребителям, включая поставку нефти из Курдистана на нефтеперерабатывающие заводы "Роснефти" в Германии.

В новость были внесены изменения (17:55 мск) - добавлена информация после второго абзаца.