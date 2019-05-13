Авиакомпания Severstal запустила на лето прямые рейсы из Петрозаводска в Симферополь

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Северсталь" открыла прямое авиасообщение между Петрозаводском и Симферополем на летний период, первый рейс из Петрозаводска в Симферополь вылетел в понедельник. Об этом ТАСС рассказали в министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи региона.

"Сегодня мы летим в Симферополь, в начале июня, известно, мы начинаем полеты в Сочи и Анапу. Загрузка бортов, в частности, допустим, по Симферополю, насколько я знаю, - до августа уже проданы билеты", - сказал во время пресс-подхода в аэропорту Петрозаводск министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Алексей Кайдалов.

Авиасообщения между Крымом и Карелией ранее не существовало. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам. Программа рассчитана на период с мая по сентябрь, всего авиакомпания запланировала 44 рейса: последний должен вылететь 30 сентября. На маршруте будет работать самолет Bombardier, уточнили в пресс-службе "Северстали". Время в полете составит 3 часа 10 минут.

Маршрут Петрозаводск - Симферополь субсидируется Росавиацией из федерального бюджета, с софинансированием половины расходов за счет средств бюджета Карелии.

Как отметил представитель регионального Минтранса, ведомство также обсуждает возможность появления еще нескольких авиамаршрутов, в том числе по международным направлениям. Речь идет об авиарейсах Петрозаводск - Мурманск, Петрозаводск - Калининград, Петрозаводск - Минск, также не исключается возобновление авиасообщения с Финляндией.