Открытие скоростных речных линий в Татарстане перенесли из-за низкого уровня воды на Волге

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Открытие скоростных речных линий до городов Болгар и Тетюши в Татарстане перенесли из-за низкого уровня воды на Волге. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, уровень воды в Куйбышевском водохранилище снизился из-за ежегодных сельскохозяйственных и рыбохозяйственных попусков в низовья Волги, сокращения притока воды в водохранилище.

"В Татарстане перевозка пассажиров по Волге и Каме пригородными маршрутами выполняется по расписанию. При дальнейшем понижении уровня воды будет введено ограничение перевозок. Открытие скоростных линий до Болгар и Тетюшей перенесено из-за низкого уровня воды на Волге", - говорится в сообщении.

Решение о согласовании уровней водохранилищ приняли по результатам заседания межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. По оптимистичному прогнозу, уровень Куйбышевского водохранилища будет повышаться с интенсивностью 0,5 м за декаду (10 дней), к 9 июня планируется достичь отметки 52 м.