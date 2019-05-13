Проект эксперимента по маркировке молочной продукции готовится к внесению в правительство

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Проект постановления правительства России о проведении эксперимента по маркировке отдельных видов готовой и упакованной молочной продукции готовится к внесению в правительство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и торговли РФ.

"В настоящее время прорабатываются вопросы проведения добровольного эксперимента по маркировке отдельных видов готовой и упакованной молочной продукции, а также последующего введения обязательной маркировки в отношении данной продукции. Особенности маркировки молочной продукции будут отработаны в рамках планируемого эксперимента. Соответствующий проект постановления правительства России о проведении эксперимента по маркировке отдельных видов готовой и упакованной молочной продукции готовится к внесению в правительство", - сообщили в пресс-службе.

В конце марта заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявлял, что старт пилотного проекта по маркировке молочной продукции может быть дан к лету 2019 году, оператором будет выступать Центр развития перспективных технологий.

История вопроса

В июле 2018 года был опубликован проект постановления правительства РФ, согласно которому эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции должен был пройти в период с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года, однако затем сроки эксперимента были перенесены.

Согласно ранее опубликованному документу, маркировать планируется молоко, кроме сырого, сливки, сухое молоко и сливки, сливочное масло, масляные пасты, топленое масло, спреды и топленые сливочно-растительные смеси, молочный жир.

Кроме того, планируется наносить маркировку на сыры, сырные продукты и творог, сгущенные молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочную сыворотку.

14 февраля министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщил о том, что пилотный проект по маркировке молочной продукции может начаться в I квартале 2019 года.