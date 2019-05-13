{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Ранее пост председателя занимал глава Минпромторга Денис Мантуров
Председатель совета директоров ОАК Анатолий Сердюков Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров ОАК Анатолий Сердюков
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом говорится в материалах компании, опубликованных в понедельник.

"Избрать председателем совета директоров ПАО "ОАК" Сердюкова Анатолия Эдуардовича", - говорится в сообщении.

Ранее этот пост занимал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"ОАК находится в процессе передачи под управление Ростеха. Интеграционные процессы только начались, их завершение планируется в 2020 году. Задача Ростеха и обновленного менеджмента - решить проблемные вопросы, которых в ОАК накопилось немало, и выстроить работу авиастроительной корпорации по новым стандартам", - сообщили в пресс-службе Ростеха.

На данный момент в совет директоров ОАК входят президент Фонда содействия инвестициям им. А.С. Попова Евгений Юрченко, президент ОАК Юрий Слюсарь, Павел Кадочников, председатель научно-технического совета Ростеха Юрий Коптев, генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, Иван Скрыльников, заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, Оксана Лобанова и статс-секретарь - директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Ростеха Алла Лалетина.

Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны РФ с 2007 по 2012 год. В 2015 году он стал индустриальным директором Ростеха, курирующим вопросы авиационной промышленности.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияСердюков, Анатолий Эдуардович
Никитин предложил японцам использовать логистические преимущества Нижегородской области
По словам губернатора, регион заинтересован во взаимодействии с Японией в сфере высоких технологий и научно-образовательной деятельности, целлюлозно-бумажной промышленности и других областях
Читать полностью