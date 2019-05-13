Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом говорится в материалах компании, опубликованных в понедельник.

"Избрать председателем совета директоров ПАО "ОАК" Сердюкова Анатолия Эдуардовича", - говорится в сообщении.

Ранее этот пост занимал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"ОАК находится в процессе передачи под управление Ростеха. Интеграционные процессы только начались, их завершение планируется в 2020 году. Задача Ростеха и обновленного менеджмента - решить проблемные вопросы, которых в ОАК накопилось немало, и выстроить работу авиастроительной корпорации по новым стандартам", - сообщили в пресс-службе Ростеха.

На данный момент в совет директоров ОАК входят президент Фонда содействия инвестициям им. А.С. Попова Евгений Юрченко, президент ОАК Юрий Слюсарь, Павел Кадочников, председатель научно-технического совета Ростеха Юрий Коптев, генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, Иван Скрыльников, заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, Оксана Лобанова и статс-секретарь - директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Ростеха Алла Лалетина.

Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны РФ с 2007 по 2012 год. В 2015 году он стал индустриальным директором Ростеха, курирующим вопросы авиационной промышленности.