США запретили экспорт стратегических технологий нескольким фирмам и гражданам Китая

ТАСС, 13 мая. Министерство торговли США внесло четыре китайские компании и двух граждан КНР в список организаций и лиц, которым запрещен экспорт американских технологий, имеющих стратегическую важность. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Бюро промышленности и безопасности Минторга США.

Запрет также введен в отношении одного гражданина Пакистана и пяти подданных ОАЭ. Названия компаний и имена лиц, внесенных в ограничительный список, в сообщении Минторга не приводятся.

"Сегодня Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США объявило, что оно внесло 12 иностранных организаций и физических лиц в свой [черный] список..., - отмечается в заявлении. - Этот список содержит имена иностранных контрагентов, в отношении которых действуют особые лицензионные требования для экспорта, реэкспорта и/или передаче внутри страны подлежащих контролю материалов с целью недопущения попадания стратегически важных технологий в руки тех, кто угрожает национальной безопасности США или американских граждан", - говорится в заявлении.

Запрет касается двух компаний, базирующихся в Китае, и двух, расположенных в Гонконге, специальном административном районе КНР. По данным Бюро промышленности и безопасности Минторга США, четыре китайских фирмы или физических лица, внесенные в список, пытались организовать поставки из США товаров в интересах проводимых Ираном военных программ, в том числе по разработке оружия массового поражения. Еще две фирмы или физических лица из КНР власти США подозревают в том, что они пытались экспортировать из США стратегические важные технологии в интересах организаций, связанных с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

Одна компания из Пакистана была внесена в список в связи с тем, что, по данным американских властей, она пыталась организовать импорт из США стратегических технологий для использования в интересах пакистанской ядерной программы. Один из подданных ОАЭ был внесен в список из-за того, что он отказался участвовать в проводимой Бюро промышленности и безопасности Минторга США процедуре проверки сертификата конечного пользователя для поставки стратегически важных товаров или технологий.

Заявление министра торговли

"Администрация [президента США Дональда] Трампа будет всеми силами защищаться от любых действий, способных нанести ущерб американским гражданам или нашей национальной безопасности", - приводятся в заявлении слова министра торговли США Уилбура Росса. "Мы предупреждаем физических лиц, компании и организации во всем мире, что они будут нести ответственность за поддержку деятельности Ирана, связанной с оружием массового поражения и других незаконных действий", - добавил Росс.

"Кроме того, мы не можем позволить, чтобы осуществляемая Китаем стратегия интеграции между военным и гражданским [секторами] подрывала национальную безопасность США при помощи заговоров с целью передачи запрещенных технологий, которые организуют действующие лица, связанные с государством", - заявил глава американского Минторга.