Объемы пассажирских перевозок в майские праздники выросли на 21%

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Поезда дальнего следования ФПК в период праздничных и выходных дней, с 26 апреля по 12 мая, перевезли свыше 5,1 млн пассажиров, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 20,7%. Об этом сообщается в пресс-релизе РЖД.

"Самыми популярными днями для поездок стали 26, 30 апреля и 8 мая, а в обратном направлении - 5 и 12 мая. Так, 26 апреля путешествия по железной дороге совершили более 301 тыс. пассажиров, 5 мая - более 374 тыс., а 30 апреля - более 430 тыс. пассажиров, что является рекордным показателем с 2013 года", - говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что для удовлетворения повышенного спроса на поездки были назначены дополнительные поезда, совершившие свыше 700 рейсов по маршрутам: из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ижевск, Челябинск, Уфу, Белгород, Архангельск, Саранск, в курортные города черноморского побережья и Северного Кавказа, а также из Санкт-Петербурга - в Великие Луки, Курск, Волгоград, Ижевск, Казань, Орел, Кострому и др.

Кроме того, популярностью у пассажиров на линии Санкт-Петербург - Москва пользовались поезда "Сапсан". С 26 апреля по 12 мая они перевезли свыше 303 тыс. пассажиров (+10,7% к прошлому году).