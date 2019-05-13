Товарооборот между Липецкой областью и Японией в 2018 году составил $10 млн

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Объем товарооборота между Липецкой областью и Японией по итогам прошлого года составил 10 млн долларов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы администрации региона Игорь Артамонов на встрече с послом Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.

"По итогам 2018 года товарооборот Липецкой области с Японией составил 10 млн долларов, доля импорта в товарообороте составила 97%, экспорта - 3%", - сказал Артамонов. Он пояснил, что в номенклатуре импорта лидируют машиностроительная и химическая продукция, а экспортируются из региона в Японию чаще всего автомобильные шины. "Власти придают большое значение дальнейшему развитию взаимовыгодных экономических отношений", - продолжил Артамонов и напомнил, что в Липецкой области уже много лет работает японский бизнес.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе региональной администрации, встреча состоялась в рамках заседания Совета губернаторов России и Японии. Также в ходе мероприятия врио главы Липецкой области обсудил планы развития межрегионального сотрудничества с губернатором префектуры Окаяма Рюта Ибараги. В частности, для российской стороны представляют интерес расположенные в этой префектуре производственные площадки крупных японских компаний, работающих в сфере нефтехимии, транспортного и медицинского оборудования, машиностроения, авиационной и текстильной промышленности. "Кроме того, префектура известна развитой системой образования, здесь базируются 17 университетов, которые специализируются на подготовке научных, инженерных и медицинских кадров", - заметил собеседник агентства.

Также Артамонов встретился с губернаторами префектур Ибараки и Сайтама. Он предложил им более конкретно изучить инвестиционные площадки Липецкой области для возможной локализации производств японских компаний из этих регионов. "Представители бизнес-сообщества Японии много слышали об успешном опыте работы в Липецкой области и намерены поближе познакомиться с регионом", - пояснили в пресс-службе.