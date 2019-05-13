Комитет Госдумы одобрил законопроект о налоговых льготах для садоводов и огородников

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, приводящий Налоговый кодекс (НК) в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников. Законопроект был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам Николаем Николаевым.

Для исключения неоднозначного толкования налоговыми органами положений Налогового кодекса и нового закона о садоводстве при определении налоговой базы в отношении садовых домов законопроект вносит изменения в положения НК, устанавливающие налоговые льготы и налоговые ставки в отношении жилых домов, дополнив их соответствующими положениями о садовом доме. Садовый дом не является жилым помещением и имеет нежилое назначение.

Кроме того, сейчас взносы членов некоммерческих организаций, к которым в том числе относятся садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество, не учитываются при определении налоговый базы по налогу на прибыль таких организаций. Предлагается распространить эту норму в отношении платежей, осуществляемых лицами, ведущими садоводство или огородничество, в индивидуальном порядке - эти платежи не будут учитываться при налогообложении прибыли садовых товариществ.