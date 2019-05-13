Комитет ГД одобрил порядок финансирования Комплексного плана модернизации инфраструктуры

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении порядок перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию связанного с нацпроектами Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Законопроект был инициирован правительством РФ.

В целях реализации указа президента России от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" распоряжением правительства был утвержден Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Сейчас законодательством предусмотрено, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2019 году изменения в сводную бюджетную роспись в части ассигнований на финансирование нацпроектов вносятся минуя обычную процедуру рассмотрения поправок в бюджет.

Поскольку Комплексный план не является нацпроектом, на него не распространяются эти законодательные нормы. Законопроект приравнивает Комплексный план к нацпроектам в части механизма перераспределения ассигнований.

"В целях эффективного использования бюджетных средств и минимизации рисков неисполнения мероприятий Комплексного плана законопроектом предлагается установить возможность перераспределения и увеличения бюджетных ассигнований на реализацию Комплексного плана путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись", - указывают в кабмине.