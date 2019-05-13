СМУ-19 Метростроя выплатило 1,6 млн рублей долга по зарплате за февраль и март 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Компания "СМУ-19 Метрострой" - субподрядная организация ОАО "Метрострой" - генерального подрядчика по строительству метрополитена в Санкт-Петербурге, перечислила 54 сотрудникам 1,6 млн рублей долга по заработной плате за февраль и частично за март 2019 года после вмешательства прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратура Центрального района провела проверку исполнения трудового законодательства ООО "СМУ-19 Метрострой". После принятия мер прокурорского реагирования организация погасила задолженность перед 54 сотрудниками в размере 1,6 млн рублей за этот период [февраль и часть марта]", - отмечается в сообщении.

В настоящее время заработная плата выплачивается в соответствии с Положением о внутреннем трудовом распорядке, отмечают в прокуратуре.

Ситуация с "Метростроем"

Ситуация со строительством метро в Санкт-Петербурге вызвала общественный резонанс, когда в декабре 2018 года 30 строителей станции "Театральная" объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты. Акция прекратилась в тот же день после переговоров работников с властями.

В конце декабря долги погасили перед более чем 6,5 тыс. сотрудниками генподрядчика по строительству метро - компании "Метрострой", а также ее подрядных организаций. Как сообщал ТАСС представитель компании, долги по зарплате за декабрь и январь также погасили.

Власти Петербурга намеревались расторгнуть контракты на строительство подземки с "Метростроем" и передать работы другому подрядчику из-за долгов компании перед Федеральной налоговой службой, которая в суде требовала признать "Метрострой" банкротом. Позже компания заключила мировое соглашение с налоговой службой и продолжила исполнение обязательств по строительству подземки.