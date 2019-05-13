WSJ: полеты Boeing 737 MAX возобновят не раньше середины августа

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Эксплуатация американских самолетов Boeing 737 MAX может быть возобновлена не раньше середины августа текущего года, что гораздо позже планов компании Boeing. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в авиастроительной отрасли и Федеральном авиационном управлении (ФАУ) США.

От ФАУ ожидают предварительного согласия на установку на самолетах данной серии обновленной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), сбой в работе которой, как предполагается, привел к крушению эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8. Источники издания называют в качестве даты 23 мая, когда состоится очередная встреча совместной комиссии в составе американского и международных авиарегуляторов. Однако ФАУ потребуется дополнительно несколько месяцев, чтобы окончательно сертифицировать систему MCAS и лайнеры 737 MAX, причем отчасти из-за международных авиарегуляторов, которые хотят самостоятельно убедиться в надежности модернизации Boeing данной серии.

Согласно публикации, возобновление полетов Boeing 737 MAX будет носить поэтапный характер и растянется на несколько месяцев. Как результат, возобновить эксплуатацию этих самолетов в Северной Америке представляется возможным не раньше середины августа. Компания Boeing же рассчитывала на то, что это произойдет до наступления июня и соответственно до сезона летних отпусков, являющегося самым напряженным для воздушных перевозок.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.

Глава Boeing Деннис Меленберг ранее признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS перед тем, как они разбились. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии. 13 марта президент Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают все полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до его дальнейшего распоряжения.