Товарооборот между Нижегородской областью и Японией в 2018 году вырос до $86 млн

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Товарооборот между Нижегородской областью и Японией вырос до $86 млн по итогам 2018 года. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Глеб Никитин.

"Товарооборот Нижегородской области с Японией по итогам 2018 года составил $86 млн и продолжает расти. Пока у нас 22-е место среди всех российских регионов и восьмое место - по объему импорта", - сказал Никитин, выступая на заседании Совета губернаторов России и Японии, которое прошло в Москве.

По данным администрации региона, по итогам 2017 года товарооборот Нижегородской области с Японией составил $56 млн. Таким образом, в 2018 году увеличение составило почти 55% по сравнению с показателями 2017 года.

"Что касается капиталоемких форм сотрудничества, то на территории нашего региона с участием японского капитала успешно реализованы шесть инвестиционных проектов на общую сумму более 12,5 млрд рублей", - добавил руководитель региона.

Совет губернаторов России и Японии проходит в Москве 13 мая после девятилетнего перерыва. Мероприятие организовано при поддержке Совета Федерации и Национальной ассоциации губернаторов Японии. 14 мая его участники проведут отдельную встречу со спикером верхней палаты Валентиной Матвиенко. Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что важнейшей темой на собрании станет тема гуманитарного сотрудничества между РФ и Японией.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин стал на Совете губернаторов содокладчиком по теме "Содействие развитию микро-, малого и среднего бизнеса в регионах. Привлечение, поощрение и защита инвестиций в промышленные и инфраструктурные объекты".