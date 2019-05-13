Верховный суд США позволил пользователям продукции Apple судиться с компанией

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Пользователи продукции Apple смогут подавать в суд на компанию за нарушение антимонопольного законодательства. Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, такое решение пятью голосами против четырех вынес в понедельник Верховный суд США.

Поводом для обращения в Верховный суд стало то, что приложения к смартфонам можно скачивать только через AppStore, отметила телекомпания. Apple утверждает, что речь идет не о монополизации рынка, а о контроле за качеством с тем, чтобы не допустить попадания к потребителям тех приложений, которые не соответствуют принятому в Apple порядку оказания услуг. При этом компания сослалась на то, что решение Верховного суда может привести к потрясениям на рынке.

Сразу после того, как стало известно о решении Верховного суда, стоимость акций Apple понизилась на 5,3% или на $10,4, до $186,6 за акцию.