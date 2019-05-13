Moody`s назвало Россию лидером среди стран СНГ по цифровизации банковских услуг

ТАСС, 13 мая. Россия является лидером среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ) по цифровизации банковских услуг, и за счет активного роста использования смартфонов и банковских онлайн-услуг сохранит свою лидерскую позицию в будущем. Об этом сообщается в опубликованном отчете международного рейтингового агентства Moody's.

"Россия занимает лидирующее положение среди стран СНГ в сфере цифровых банковских услуг, таких как онлайн-банкинг и электронные платежи, и мы ожидаем, что она сохранит свои позиции благодаря высокому уровню проникновения смартфонов и более развитой инфраструктуре", - говорится в отчете.

В материалах агентства отмечается, что кредитные и дебетовые карты используются в России более широко, чем в других странах СНГ, что обусловлено более широкой доступностью платежных терминалов в точках продаж и большей уверенностью в национальной валюте.

При этом в целом в странах СНГ уровень проникновения банковских онлайн-услуг отстает от развитых стран, однако он соответствует среднему мировому уровню. По мнению авторов отчета, данное отставание обусловлено меньшей доступностью устройств, имеющих доступ к интернету, а также более низким развитием инфраструктуры электронных платежей. Так, несмотря на то, что страны СНГ имеют больше мобильных SIM-карт на душу населения, чем жители Европейского союза, это не приводит к высокому уровню проникновения интернета. Более низкий доход на душу населения означает меньшее количество людей, владеющих смартфоном и SIM-картой с интернет-трафиком, говорится в отчете.