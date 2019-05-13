Законопроект об отмене двух коэффициентов в ОСАГО могут внести в Госдуму в ближайшее время

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий изменение формулы расчета стоимости полиса ОСАГО, в том числе отмену коэффициентов мощности и территории, может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"В ближайшее время ожидаем", - сказал он.

"У нас были проблемы, связанные с тем , что там публичный характер. Договор ОСАГО - сейчас это публично-правовой договор, то есть это договор, от которого страховая компания не может отказаться. Введение разного рода вольностей вносит элемент гражданско-правовых отношений. Сведение этих двух проблем, собственно говоря, и задержало [внесение законопроекта]", - добавил он.

Законопроектом Минфина предлагается исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года. Предполагается, что отмена коэффициентов будет заменена большей тарифной свободой для страховщиков - они смогут устанавливать базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора (2746-4942 рублей). С 1 января по 30 сентября 2020 года максимальное отклонение составит 40% как в большую, так и в меньшую сторону, а с 1 октября 2020 года - 30%.

Кроме того, с 1 января 2020 года предполагается повышение страховой суммы за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей, аналогично лимитам в страховании ответственности перевозчиков.

Одна из версий документа предполагала введение трех видов полисов ОСАГО с разными вариантами лимитов: 500 тыс. рублей, 1 млн и 2 млн рублей (сейчас - 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью и 400 тыс. рублей за вред имуществу), однако впоследствии эта норма была удалена из законопроекта по замечаниям Главного государственно-правового управления (ГПУ) при президенте РФ с точки зрения публичности договора (ОСАГО - обязательный для продажи полис, а повышенные лимиты вводили в него элемент добровольности).